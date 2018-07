Itália resgata 451 imigrantes no Mediterrâneo, mas não autoriza o desembarque

08:49 · 14.07.2018 / atualizado às 09:42 por Estadão Conteúdo

A Itália transferiu 451 imigrantes de um grande barco de pesca para dois navios de patrulha de fronteira no Mediterrâneo, mas disse que eles deveriam ser enviados para Malta ou Líbia, não para a Itália.

O ministro do Interior, Matteo Salvini, que forçou a questão migratória para o topo da agenda europeia ao recusar o acesso de barcos de salvamento aos portos italianos, prometeu não demonstrar fraqueza neste sábado.

No último impasse, Itália e Malta se recusaram a deixar um barco de pesca cheio de migrantes atracar. No início do sábado, os migrantes foram retirados do navio e transferidos para um navio de resgate da agência de patrulhamento fronteiriço da Frontex, da UE, e de um navio da polícia de fronteira italiana.

O gabinete de Salvini informou que ele disse ao primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, que os dois navios devem agora ser direcionados ao Sul em direção a Malta "ou melhor, Líbia". Fonte: Dow Jones Newswires.