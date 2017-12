Israel bombardeia Faixa de Gaza em represália a foguetes

17:45 · 14.12.2017 por AFP

A Força Aérea israelense bombardeou alvos do movimento islamita Hamas na Faixa de Gaza, nesta quinta-feira (14), em represália a disparos de foguetes procedentes do território palestino, na fronteira com o Egito - de acordo com um comunicado oficial.

Foram bombardeadas três instalações militares na Faixa de Gaza que "serviam como campo de treinamento e como depósito de armas" do Hamas, informou a nota militar.

"Esses bombardeios foram em represália aos foguetes disparados da Faixa de Gaza na quarta à noite", completou o texto.

O ataque israelense causou sérios danos em uma instalação naval e em uma base militar perto do campo de refugiados de Shati, no norte da Faixa de Gaza, indicou uma autoridade palestina.

Desde 6 de dezembro, quando o presidente americano, Donald Trump, reconheceu Jerusalém como capital de Israel, houve 14 lançamentos de foguetes da Faixa de Gaza, indicou a rádio pública israelense.