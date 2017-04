02:42 · 07.04.2017 / atualizado às 02:47

Israel manifestou nesta sexta-feira seu apoio "total" aos Estados Unidos no ataque a uma base aérea na Síria, considerando que trata-se de uma "mensagem forte" que deve ser ouvida por Irã e Coreia do Norte.

"Israel apoia totalmente a decisão do presidente (Donald) Trump e espera que esta mensagem de determinação diante da atuação infame do regime de Bashar al Assad seja ouvida não apenas em Damasco, mas também em Teerã, Pyongyang e mais além", destacou um comunicado do gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

"Com a palavra e os atos, o presidente Trump enviou uma mensagem forte e clara: não se tolerará o uso e a propagação de armas químicas", acrescenta o comunicado.

Aliado dos Estados Unidos, Israel acompanha com atenção a guerra na vizinha Síria, com a qual se mantém oficialmente em guerra.

O regime sírio tem o apoio dos rebeldes do Hezbollah libanês e do Irã, dois inimigos de Israel.