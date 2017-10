Incêndios florestais devastam o Estado norte-americano da Califórnia

16:56 · 14.10.2017 por Estadão Conteúdo

Ventos contribuíram para que as chamas chegassem às colinas da divisa da cidade de Sonoma ( Foto: AFP )

Subiu para 35 o número de mortos nos incêndios florestais no Estado norte-americano da Califórnia, segundo informações de autoridades do país. Durante a madrugada deste sábado, ventos contribuíram para que as chamas chegassem às colinas da divisa da cidade de Sonoma e também a uma porção da cidade de Santa Rosa. Cerca de 400 casas tiveram de ser evacuadas.

O fogo vem se espalhando pela região desde o começo da semana. Ontem, bombeiros organizaram uma barreira em Sonoma usando escavadeiras e outros equipamentos pesados, na tentativa de impedir o avanço do fogo para novas regiões. Mas os ventos durante a madrugada fizeram o fogo ultrapassar a barreira e chegar a outros bairros e cidades vizinhas.

Até ontem, 5.700 casas e prédios tinham sido destruídos e cerca de 90 mil pessoas se deslocado de suas residências. Neste sábado um número ainda não computado de estruturas foi destruído em uma área rural do Estado, de acordo com um porta-voz do Departamento de Florestas e Proteção contra Incêndios da Califórnia.

Mortes já igualam recorde de incêndio de 1933 em Los Angeles, mas número pode aumentar porque há centenas de desaparecidos. Não há previsão de chuvas e fortes ventos podem espalhar ainda mais as chamas.