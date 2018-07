  Hospital divulga fotos de garotos resgatados de caverna na Tailândia  

10:51 · 11.07.2018 / atualizado às 11:49 por Estadão Conteúdo

O hospital tailandês onde os 12 meninos e seu treinador estão se recuperando depois do resgate de uma caverna inundada, no norte do país, divulgou fotos e um vídeo do grupo nesta quarta-feira (11). As imagens mostram as crianças em camas de hospital, utilizando máscaras, conversando com enfermeiras e fazendo sinais com as mãos. No momento, o grupo está em isolamento, medida adotada para prevenir possíveis infecções.

Alguns dos pais são vistos chorando e acenando para as crianças por trás do vidro. Segundo o diretor do hospital, Chaiwetch Thanapaisal, o grupo é "forte na mente e no coração". Conforme a situação dos pacientes melhorar, o contato mais próximo será possível, mas ainda com o uso de roupas esterilizadas, disse a equipe médica.

Foto: Departamento de Relações Públicas da Tailândia / AFP

De acordo com o inspetor de saúde pública Thongchai Lertwilairratanapong, os 12 meninos e seu treinador "cuidaram bem de si mesmos". Ele concedeu entrevista no hospital da cidade de Chiang Rai, onde o grupo está se recuperando.

Thongchai disse que os jogadores perderam, em média, dois quilos durante o período de 18 dias e, antes de serem encontrados por mergulhadores britânicos, sobreviveram bebendo a água que pingava dentro da câmara.

"O que é necessário é água, que a caverna tem, e nessa época há muita água na caverna e eles escolheram água limpa para beber", disse.

Foto: Departamento de Relações Públicas da Tailândia / AFP

Os garotos que foram resgatados ainda no domingo (8), já podem comer normalmente e andar, enquanto os que saíram entre segunda e terça-feira (dias 9 e 10) ainda estão comendo alimentos leves. Segundo o inspetor, o grupo que saiu da caverna na terça-feira apresentou leve infecção nos pulmões, enquanto dois do primeiro grupo resgatado tiveram infecção pulmonar e vão precisar de medicamento por sete dias.

O inspetor informou ainda que o grupo também terá sua saúde mental avaliada. Segundo especialistas, a união do time e sua juventude são fatores que devem contribuir positivamente na recuperação.