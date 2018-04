Homem-bomba mata pelo menos 11 crianças no sul do Afeganistão

08:31 · 30.04.2018 / atualizado às 08:46 por AFP

A autoria do ataque ainda não foi reivindicada ( Foto: Wakil Kohsar / AFP )

Pelo menos 11 crianças reunidas em torno de um comboio da Otan morreram, nesta segunda-feira (30), em um atentado suicida perto do aeroporto de Kandahar (sul) - disseram fontes oficiais.

Outras 16 pessoas ficaram feridas, entre elas cinco soldados romenos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e dois policiais afegãos, afirmou o porta-voz do governador da província de Kandahar, Said Aziz Ahmad Azizi.

O contingente romeno da operação "Resolute Support" está encarregado da segurança do aeroporto de Kandahar, apontou.

"O comboio estava no povoado de Abdullh, perto do aeroporto, quando um homem-bomba se detonou contra os veículos em torno dos quais muitas crianças se aglomeravam", informou.

O assessor de imprensa da sede da Polícia de Kandahar, Qasim Afghan, confirmou este balanço e disse que o ataque ocorreu às 11h locais (3h30 em Brasília).

A autoria do ataque ainda não foi reivindicada.

Antes, também pela manhã, um duplo atentado suicida em Cabul reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI) matou pelo menos 25 pessoas, entre elas um fotógrafo da AFP e outros cinco jornalistas.