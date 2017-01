Guia é flagrada ao furtar dinheiro de turistas em Orlando

10:47 · 28.01.2017 / atualizado às 10:52

Momento da ação ( Foto: Reprodução do Facebook )

Uma guia da rede de agências de viagens e intercâmbio Intercultural, com atuação em várias cidades do Brasil, foi flagrada enquanto furtava o dinheiro da mochila de turistas no park da Universal Studios, em Orlando, nos Estados Unidos, no último dia 23 de janeiro.

O internauta Marcel Medeiros publicou um vídeo nas redes sociais, mostrando o ocorrido.

O presidente da Intercultural, Felipe Jendiroba, postou um vídeo na página oficial da empresa no Facebook, em que pede desculpas pelo furto e diz que a funcionária envolvida já foi desligada. "Fomos pegos de surpresa e ficamos tão perplexos quanto as pessoas que viram o vídeo nas redes sociais", afirmou. A empresa também informou que os clientes já foram ressarcidos.