Gruta se tornará museu sobre resgate, dizem autoridades

O complexo de cavernas onde o time de futebol ficou preso será transformado em um museu dedicado ao resgate, disse o chefe da operação nesta quarta-feira (11).

"Essa área vai se tornar um museu vivo para mostrar como foi a operação de resgate", disse Narongsak Osottanakorn, que liderou a operação. "Uma base de dados interativa será criada, e essa será uma grande atração turística para a Tailândia."

Mas o primeiro-ministro da Tailândia, Prayuth Chan-och, havia dito na terça (10) que era necessário aumentar a segurança dentro e fora da caverna para proteger turistas que visitassem o local.

Moradores do vilarejo próximo dizem que a caverna é conhecida por ter tendência a ficar inundada e disseram que já pediram às autoridades que coloquem avisos mais claros no local.

A gruta será fechada nesta quinta por tempo indeterminado, disse Chongklai Worapongsathorn, diretor-adjunto do Departamento de Parques Nacionais, Vida Selvagem e Conservação de Plantas. Ele afirmou que há planos de recuperar o parque em torno da caverna.

O nome inteiro do complexo é Tham Luang Nang Non, ou "caverna da moça reclinada". O nome diz respeito a uma lenda relacionada ao local, segundo a qual uma linda princesa fugiu para a caverna com seu amante plebeu. Seu pai mandou soldados para matar o homem, e a princesa se suicidou; as montanhas no entorno teriam então adquirido o contorno do corpo dela.