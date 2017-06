Fotógrafo francês é solto após um mês preso na Turquia

15:31 · 10.06.2017 por Estadão Conteúdo

O fotógrafo francês Mathias Depardon foi solto após um mês preso na Turquia. Depardon chegou a Paris na sexta-feira a noite, segundo informações da organização Repórteres Sem Fronteiras.

Ele foi deportado após um longo esforço diplomático, que envolveu os presidentes da Turquia e França. A polícia alegou que o fotógrafo violou a lei turca de imprensa ao fazer "propaganda" terrorista.

"Eu estou muito feliz em anunciar o retorno para a França hoje a noite do nosso compatriota, o fotojornalista Mathias Depardon", escreveu o presidente francês Emmanuel Macron, no Twitter.

"Eu envio o meu apoio a todos os jornalistas que não podem continuar seu trabalho e desejo a todos que mantenham seu trabalho e continuem reportando e testemunhando", disse o fotógrafo para um canal de televisão turco, enquanto seguia para o aeroporto de Istambul.

Depardon foi preso no dia 8 de maio, quando fazia uma reportagem para a National Geographic na província de Batman, no sudeste da Turquia. Ele morava no país há cinco anos.

No dia 11 de maio, um juiz ordenou a deportação de Depardon, mas ele permaneceu detido por semanas sem explicação das autoridades. Em 25 de maio, o presidente da França levou o caso ao presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, durante encontro em Bruxelas da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Após esse apelo diplomático, Depardon recebeu a primeira visita de um cônsul francês e o assunto começou a ser resolvido.