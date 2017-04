07:38 · 07.04.2017 por Estadão Conteúdo

As forças armadas da Síria afirmaram que seis pessoas morreram no ataque americano à base aérea de Shayrat, na madrugada desta sexta-feira (no horário local).

O general Ali Ayyoub disse ainda, em declaração lida em transmissão televisiva, que a ação dos Estados Unidos foi uma agressão que vai afetar as operações de contraterrorismo no país.