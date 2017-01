Filhotes preferem ser tratados como se fala com bebês

16:16 · 14.01.2017

Os filhotes ficaram mais atentos ao ouvir as vozes em tom mais agudo e de fala mais lenta ( Foto: pixabay )

Usar um tom agudo e falar mais lentamente não é agradável apenas a bebês e crianças, mas também a filhotes de cachorro, é o que afirma uma pesquisa publicada na revista científica "Proceedings of the Royal Society of London B". As informações são do Estadão.

Apesar de não ser possível fazer conclusões do modo como isso acontece, os pesquisadores acreditam que, assim como acontece com os bebês, os cachorrinhos podem ter um aprendizado promovido pelas palavras - uma habilidade demonstrada pelos cães. No entanto, pode-se dizer simplesmente que eles "meio que entendem" o que se diz. Os cientistas ressaltam que a mente humana acaba juntando cachorros e bebês na mesma categoria de "companhias não-verbais".

Como foi feita a pesquisa

Para o estudo, foram mostradas fotos de cachorros a um grupo de adultos, que foram instigados a falar diretamente com os animais (alguns filhotes e outros mais velhos). Depois, foi feita uma comparação com as mesmas frases ditas em tom normal.

Quando um grupo de cachorros ouviu os áudios, notou-se que os filhotes ficaram mais atentos ao ouvir as vozes em tom mais agudo e de fala mais lenta, ou seja, o jeito de falar "mais fofinho". Já os cães idosos reagiram igualmente às gravações direcionadas aos humanos e aos cães.