Fifa convida garotos tailandeses para entrega do prêmio de melhor do mundo

07:54 · 13.07.2018 / atualizado às 07:57 por Folhapress

Os garotos da Tailândia tinham sido primeiro convidados para assistir a final da Copa, na Rússia ( Foto: Royal Thai Navy Facebook Page via AP, File )

A Fifa anunciou nesta sexta-feira (13) que convidou os garotos tailandeses e o treinador que ficaram presos em uma caverna na província de Chiang Rai, na Tailândia, para acompanharem a entrega do prêmio de melhor do mundo.

A cerimônia ocorrerá em Londres, no Reino Unido, no dia 24 de setembro. Anteriormente a entidade havia feito convite para que assistissem à final da Copa do Mundo, no próximo domingo (15), em Moscou, mas a viagem à Rússia foi vetada por orientação médica.

"Nós estávamos rezando quando os jogadores estavam lá, e depois quando saíram. Tocou bastante porque era um time de futebol. Vocês devem lembrar quando jogavam quando eram crianças. Nós os convidamos para vir à final, mas não puderam vir por questões de saúde. Vamos convidá-los para o [prêmio de] melhor do mundo, e estamos pensando em outras atividades", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Os meninos, com idades entre 11 e 16 anos, e o técnico de 25 anos acabaram presos na caverna no dia 23 de junho após forte chuva inundar o local. Eles foram encontrados com vida por mergulhadores e, em operação que durou três dias, todos foram resgatados até a última terça-feira (10).

Na sexta-feira da última semana (6), a Fifa enviou uma carta à FAT (Associação Tailandesa de Futebol, na sigla em tailandês) comemorando que o grupo foi encontrado com vida e apresentando o convite para eles irem à Rússia, com a ressalva de que a saúde deles permitisse a viagem.