Famílias sírias voam para os EUA após suspensão de decreto anti-imigração

19:29 · 05.02.2017 por AFP

A companhia aérea Qatar Airways voltou a transportar para os Estados Unidos cidadãos dos sete países afetados pela proibição de entrada em território americano. Foto: AFP/Arquivos / REMY GABALDA(Arquivo)

Várias famílias sírias embarcaram este domingo (5) no aeroporto de Beirute para os Estados Unidos, após a suspensão do decreto que bloqueia a entrada no país de cidadãos de sete países, entre eles a Síria. "Várias companhias aéreas autorizaram neste domingo (5) cidadãos dos sete países afetados pelo decreto a viajar aos Estados Unidos de Beirute", afirmou a Agência nacional de informação (ANI).

A ANI informou aos viajantes que têm os documentos oficiais que lhes permite "entrar nos Estados Unidos transitando por países europeus e árabes". Não há voos diretos de Beirute para os Estados Unidos. Os sírios geralmente usam o aeroporto de Beirute para viajar para o exterior por causa da guerra em seu país e pela falta quase total de voos de Damasco.Uma fonte da companhia libanesa MEA afirmou à AFP que autorizou cidadãos dos sete países a embarcar nos voos com destino aos Estados Unidos.

Uma corte de segunda instância americana negou neste domingo (5) o restabelecimento da aplicação do decreto migratório que bloqueia a entrada nos Estados Unidos de nacionais de sete países muçulmanos.