Explosão no Sinai deixa um soldado e um oficial mortos

12:41 · 31.12.2016 por Estadão Conteúdo

Um oficial de segurança do Egito disse que uma explosão contra um veículo de segurança na península do Sinai matou um oficial e um soldado e deixou outro soldado ferido.

Um oficial da Segurança do Sinai do Norte afirmou que uma bomba foi detonada longe do local, de acordo com um instrumento utilizado para interceptar sinais de dispositivos explosivos. O funcionário falou sob condição de anonimato porque não estava autorizado a divulgar a informação. Até o momento, nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque. Fonte: Associated Press.