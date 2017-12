Ex-presidente, Sebastián Piñera vence eleições e volta a governar o Chile

20:28 · 17.12.2017 / atualizado às 20:37 por FolhaPress

Sebastián Piñera já esteve no comando do país no período de 2010 a 2014 ( Foto: AFP )

O ex-presidente de centro-direita Sebastián Piñera, 68, venceu as eleições do Chile, neste domingo (17), e voltará a governar o país, que comandou entre 2010 e 2014.

Até as 20h30 de Brasília, já com 91,7% das urnas apuradas, Piñera aparecia com 54,5% dos votos, contra 45,4% de seu rival, o candidato governista de centro-esquerda, Alejandro Guillier, 64.

Assim que os dados de pesquisas de boca de urna começaram a ser divulgados nos telões do comitê de campanha de Piñera, seus apoiadores já começaram a comemorar, com bandeiras do Chile. Ao mesmo tempo, o comitê de Guillier, que também estava cheio, mostrava rostos mais apreensivos e olhos também grudados nos telões.

Dia de votação

Num domingo de altas temperaturas (por volta dos 30º C ao meio-dia), via-se pouca movimentação nas ruas. Dados parciais do Servel apontam para uma maior abstenção com relação ao primeiro turno, que já havia sido alta (43%).

O primeiro candidato a comparecer às urnas foi Piñera. Depois de oferecer um café da manhã em sua casa, no bairro de Las Condes, para sua equipe de campanha, seus filhos e netos, dirigiu-se ao centro de votação da escola República de Alemanha. "Quero manifestar minha grande esperança em que, depois desta eleição, apesar das diferenças, porque podemos ter diferenças e é bom que seja assim, alcancemos uma unidade e não nos transformemos em inimigos."

Pouco depois, foi a vez de Guillier, que votou em Antofagasta, por onde é senador, e viajou em seguida a Santiago. "Quero enviar um abraço fraternal a todos os chilenos, inclusive ao candidato opositor", afirmou.

Já a presidente Michelle Bachelet votou cedo e fez declarações, chamando os chilenos a votar (no Chile, não é obrigatório). "Minha única mensagem hoje é que as pessoas saiam a votar. Se há algo que nos iguala num dia como hoje, trata-se do voto, meu chamado é que todos participem e nos façam ouvir sua opinião."

Durante a votação, houve apenas um incidente que ganhou repercussão. O ex-candidato de extrema-direita e apoiador de Piñera, José Antonio Kast, estava atuando como mesário, até que uma advogada pediu que fosse retirado porque estaria "influenciando nos resultados". Kast foi cercado por Carabineros entre gritos de "fora" e "fique". Ao final, o ex-presidenciável se retirou do local.

Os representantes da esquerdista Frente Ampla, força que ficou em terceiro lugar na eleição, reforçou que, seja quem fosse o vencedor, passaria a fazer oposição no Congresso, com sua bancada aumentada de 3 para 20 deputados.