Ex-presidente George H. Bush é internado nos Estados Unidos

08:36 · 18.01.2017 por Folhapress

A expectativa é de que Bush volte para casa nos próximos dias ( Foto: AFP )

O ex-presidente dos Estados Unidos George H. Bush, 92, foi internado em Houston (Texas), mas passa bem, informou à imprensa sua assessora, Jean Becker.

Becker não especificou o motivo da internação do ex-presidente americano (1989-1993) mais velho ainda vivo. Sua equipe espera que Bush, pai do ex-presidente George W. Bush (2001-2009), volte para casa nos próximos dias.

No início do mês, foi divulgado que Bush pai e sua mulher, Barbara, não iriam à posse do presidente eleito, Donald Trump, na sexta-feira (20), devido à idade e à saúde do ex-presidente. Em 2015, ele foi internado após cair em casa e quebrar um osso do pescoço.

Bush pai sofre de mal de Parkinson e usa uma cadeira de rodas ou uma scooter motorizada para se locomover. Apesar da perda de mobilidade, ele celebrou seu 90º aniversário, em 2014, fazendo um salto de paraquedas.