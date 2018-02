EUA prometem pressão máxima sobre a Coreia do Norte

08:50 · 24.02.2018 / atualizado às 19:22 por Agence France-Presse

O governo dos Estados Unidos advertiu neste sábado (24) Pyongyang que exercerá uma campanha de "pressão máxima" para uma desnuclearização da península, enquanto a filha do presidente americano, Ivanka Trump, assistia à final da competição de Snowboard Big Air dos Jogos Olímpicos de Inverno.

Ivanka, vestida com um macacão de neve vermelho e um gorro dos Estados Unidos, sentou ao lado de Kim Jung-sook, mulher do presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, e as duas fizeram 'selfies' juntas.

Segundo um porta-voz da Casa Branca, a filha de Donald Trump se reunirá com vários atletas e representantes do Comitê Olímpico Internacional.

Ivanka Trump chegou na sexta-feira à Coreia do Sul, onde representará os Estados Unidos na cerimônia de encerramento da 23ª edição dos Jogos de Inverno.

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, que também integra a delegação americana em Pyeongchang, afirmou que o presidente americano Donald Trump não se mostrará "nem brando nem frágil" a respeito da Coreia do Norte, apesar da aparente distensão de Pyongyang desde o início dos Jogos de Inverno.

"Vamos continuar uma campanha de pressão máxima. As últimas sanções foram as mais duras que adotamos contra a Coreia do Norte", declarou Sanders à imprensa.

A funcionária afirmou que Washington vai manter esta linha.

"Tomara que vejamos uma mudança por parte dos norte-coreanos para começar a desnuclearizar a península porque isto é o que queremos", disse.

Na sexta-feira, o presidente americano anunciou novas sanções para isolar ainda mais a Coreia do Norte.

Estas medidas apontam para mais de 50 companhias e navios que, segundo o Executivo americano, ajudam Pyongyang a eludir as sanções já impostas.

"Hoje lançamos as mais severas sanções que já foram impostas a um país", afirmou Trump em um longo discurso na conferência CAPC, a grande reunião anual dos conservadores americanos.

"Espero que haja algo positivo, veremos já", acrescentou.

"Se as sanções não funcionarem, teremos que ativar a segunda fase. A fase dois poderia ser muito dura", adiantou, sem desenvolver a ideia.

O objetivo dessas sanções é continuar cortando as fontes de renda e petróleo "que o regime utiliza para financiar seu programa nuclear e armamentista", segundo a Casa Branca.

Pyongyang enviará no domingo uma delegação oficial de oito membros, liderada pelo general Kim Yong Chol, para a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno.

Mas a Casa Branca descartou a possibilidade de uma reunião entre as delegações americana e norte-coreana. Na cerimônia de abertura das Olimpíadas, o líder norte-coreano Kim Jong-Un enviou sua irmã Kim Yo Jong, que ficou a poucos metros do vice-presidente americano Mike Pence.