Estudo confirma que é melhor estar só do que mal acompanhado

12:35 · 24.12.2016

Instabilidade nos relacionamentos podem levar à depressão e problemas com álcool ( Reprodução )

Um estudo publicado no periódico científico Family Psychology mostrou que, para a saúde, é melhor estar sozinho do que em um relacionamento infeliz. A pesquisa também aponta, por outro lado, que relacionamentos de alta qualidade estão associados a uma melhor saúde física e mental. Com informações da Revista Veja.

Os pesquisadores da Universidade de Buffalo, em Nova York, nos Estados Unidos, fizeram a análise por dois anos com jovens adultos que estavam em relacionamentos sérios.

Os entrevistados durante a pesquisa responderam questões relacionadas a satisfação, hostilidade de cada parceiro, críticas, apoio, bondade, carinho, compromisso e comportamento fora do relacionamento. Os autores do estudo relataram que, ao longo do processo de pesquisa, um terço dos participantes passou por grandes mudanças nas suas relações.

Os resultados apontam que quanto mais longos e de alta qualidade forem os relacionamentos, melhor será a saúde do casal. O mesmo acontece quando há o rompimento em relações de baixa qualidade.

De acordo com a pesquisadora Ashley Barr, os padrões de instabilidade nos relacionamentos estão relacionados a sintomas de depressão, problemas com álcool e prejuízos para a saúde em geral. “Não é estar em um relacionamento o que importa; benéfico é estar em uma relação de longo prazo e alta qualidade. Relacionamentos de baixa qualidade são prejudiciais à saúde. Os resultados sugerem que, para a saúde, é melhor ficar solteiro do que estar em um relacionamento ruim”, comentou Ashley.