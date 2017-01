Enviar 30 mil soldados ao Afeganistão foi a decisão mais difícil para Obama

16:35 · 08.01.2017 / atualizado às 18:03 por AFP

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, considerou que a decisão mais difícil de seus dois mandatos foi a de enviar um reforço de 30.000 soldados em 2010 para recuperar a iniciativa na guerra do Afeganistão.

"A decisão mais difícil foi na metade do meu mandato, quando dei a ordem para o envio de 30.000 soldados adicionais ao Afeganistão, tendo noção de que fiz campanha para acabar com o envio maciço de tropas ao exterior", declarou Obama durante uma entrevista à rede de televisão americana ABC exibida neste domingo (8).

"Penso que foi uma boa decisão, já que os talibãs estavam em ascensão antes de eu assumir o cargo, em parte porque não nos interessávamos o suficiente pelo Afeganistão como deveríamos ter nos interessado", disse Obama.

"Por acaso está decepcionado, após oito anos, com o fato de os soldados americanos estarem presentes não apenas no Afeganistão, mas também no Iraque?"