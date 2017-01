Eleitores da França escolhem candidato da esquerda a presidente

09:09 · 22.01.2017 / atualizado às 09:13 por Estadão Conteudo

Os eleitores franceses de esquerda estão votando em primária presidencial com o objetivo de chegar a um candidato suficientemente forte para confrontar rivais conservadores e nacionalistas nas eleições gerais de abril/maio. Sete candidatos do Partido Socialista e seus aliados estão concorrendo no primeiro turno da votação, neste domingo (22). Os dois mais votados avançam para o segundo turno, em 29 de janeiro.

O ex-primeiro-ministro Manuel Valls é um dos principais candidatos, mas enfrenta grandes desafios diante dos esquerdistas Arnaud Montebourg e Benoit Hamon, ambos ex-ministros.O vencedor da primária enfrentará forte competição de candidatos da esquerda, do centro, da direita e da extrema direita, em uma campanha marcada pelas opiniões contrária à imigração e pela estagnação econômica.

O presidente François Hollande recusou-se a buscar a reeleição, temendo que sua baixa popularidade prejudicasse as chances dos socialistas de manter a presidência.