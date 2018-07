Duque e Duquesa de Cambridge batizam príncipe Louis

O Príncipe Louis foi batizado nesta segunda-feira (9), na Capela Real do Palácio St. James, no centro de Londres. Discreta e pequena, a cerimônia foi realizada pelo arcebispo de Canterbury, Justin Welby.

Por conta da intensa agenda de compromissos, a bisavó de Louis, a rainha Elizabeth, não compareceu à cerimônia. Afastado dos compromissos oficiais por conta da saúde frágil, o Príncipe Philip, marido da rainha, também não esteve no evento.

"Eu estou encantado e me sinto privilegiado por estar batizando o Príncipe Louis hoje - uma criança preciosa feita à imagem de Deus, assim como todos nós", disse o arcebispo em sua conta no Twitter. A rede social também foi usada pela família real para compartilhar imagens da chegada de Louis na capela.

I’m delighted and privileged to be christening Prince Louis today – a precious child made in God’s image, just as we all are. Please join me in praying for him and his family on this special day.



“You are my beloved” (Mark 1:11) pic.twitter.com/HAqW51YFBJ