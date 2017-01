Donald Trump toma posse como 45º presidente dos Estados Unidos

Donald Trump tomou posse, no Capitólio de Washington, sede do Congresso, e agora é o 45º presidente dos Estados Unidos.

Trump chegou acompanhado por Barack Obama, com quem tomou um chá pouco antes na Casa Branca. Trump e Obama foram ao Capitólio de limousine.

> Manifestantes e policiais se enfrentam no centro de Washington

Uma outra limousine levou Michelle Obama e Melania Trump, enquanto em outra parte do cortejo foram juntos o vice-presidente Joe Biden e seu sucessor Mike Pence.

Ao fim da cerimônia, Obama e sua família deixarão Washington de helicóptero para um curto período de férias.

Pouco antes de receber Trump na Casa Branca, Obama e sua esposa Michelle divulgaram no Twitter um quarto vídeo em que Obama agradeceu a seus compatriotas pelo apoio recebido nos oito anos de governo.

"Foi uma honra na minha vida servir-los. Vocês fizeram de mim um melhor dirigente e homem", tuitou pela última vez o 44° presidente dos Estados Unidos na conta oficial da presidência @POTUS.

"Não vou parar. Estarei aqui mesmo com vocês como cidadão, estimulado por suas vozes de verdade e justiça, de humor e amor", acrescentou Obama, que anunciou a criação da fundação Obama.

It's been the honor of my life to serve you. You made me a better leader and a better man.