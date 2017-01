Descarrilamento de trem deixa 36 mortos na Índia

11:56 · 22.01.2017 por AFP

Oito dos 21 vagões e a locomotiva do trem descarrilaram. FOTO: AFP

Os socorristas tentavam neste domingo (22) encontrar sobreviventes após o descarrilamento de um trem na Índia, que deixou ao menos 36 mortos, na última de uma série de tragédias envolvendo a rede ferroviária do país. Oito dos 21 vagões e a locomotiva do trem descarrilaram no sábado às 23h00 (15h30 de Brasília) na região de Kuneru, perto da fronteira entre os Estados de Odisha e Andhra Pradesh."O balanço de mortos subiu a 36. É possível que aumente", indicou Anil Saxena, porta-voz do Sistema Nacional de Redes Ferroviárias.

Segundo J. P. Mishra, porta-voz da empresa ferroviária da Costa Leste, 50 pessoas ficaram feridas e foram transferidas a dois hospitais da região.Este acidente foi registrado dois meses após um descarrilamento de características similares em Kanpur, no qual 146 pessoas morreram.O trem havia saído da cidade de Jagdalpur rumo a Bhubaneswar, capital de Odisha, mas descarrilou em um ponto situado a 160 km da localidade de Visakhapatnam.

As autoridades e as equipes de resgate trabalharam a noite toda para tentar localizar sobreviventes. A televisão mostrava vários vagões virados enquanto trabalhadores vestidos com trajes laranjas e protegidos por capacetes tentavam chegar até os passageiros através das janelas.Ao lado dos trilhos, os habitantes da região observavam os trabalhos de resgate.

As autoridades não excluem que um ato de sabotagem dos rebeldes maoistas tenha causado a tragédia."Examinamos esta pista, é uma das múltiplas pistas que analisamos", declarou Saxena à AFP. "Suspeitamos da sabotagem porque dois trens passaram sem problema por estes mesmos trilhos um pouco antes na noite", disse.

A polícia de Odisha, onde o acidente foi registrado, negou, por sua vez, qualquer envolvimento dos maoistas, conhecidos como naxalitas."Rejeitamos totalmente um possível envolvimento dos maoistas no descarrilamento. Kuneru não é uma zona onde os naxalistas atuem", afirmou um oficial do serviço de inteligência que pediu o anonimato, citado pela agência Press Trust of India.

Seiscentas pessoas viajavam a bordo do trem quando o descarrilamento ocorreu, disse Mishra à televisão NDTV. Os passageiros ilesos foram evacuados em uma dezena de ônibus.O tráfego ferroviário ficou interrompido em toda a linha costeira.

Acidentes fatais frequentes -

A rede ferroviária indiana, uma das maiores do mundo, dispõe de poucos recursos para sua manutenção e os acidentes fatais são frequentes. Na sexta-feira, 10 vagões de um trem expresso descarrilaram no Rajastão, no noroeste do país, deixando vários feridos leves.No mês passado, duas pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em outro acidente perto de Kanpur.Segundo um relatório de 2012 do governo indiano, quase 15.000 pessoas morrem todos os anos em acidentes ferroviários.O primeiro-ministro, Narendra Modi, prometeu investir 137 bilhões de dólares em cinco anos na modernização e segurança na rede ferroviária.