Demi Moore tem cartão clonado e ladrão gasta R$ 652 mil

17:03 · 11.07.2018 por Estadão Conteúdo

A atriz norte-americana Demi Moore foi vítima de uma fraude ao ter seu cartão de crédito clonado no início do ano. O ladrão chegou a gastar US$ 169 mil (cerca de R$ 652 mil) em compras antes de ser pego pelas autoridades federais dos Estados Unidos.

Segundo o site TMZ, David Matthew Read enviou um e-mail para a American Express se passando pela atriz e pediu um novo cartão para substituir um que havia sido roubado. O site não tem informações de como Read conseguiu os dados pessoais de Demi ou como desbloqueou o cartão.

O FBI identificou o ladrão através de câmeras de lojas em Los Angeles e quando foi capturado pelas autoridades, em abril, admitiu a culpa. Ele está preso e aguarda julgamento na cidade californiana. O TMZ entrou em contato com os representantes da atriz, mas não obteve resposta.