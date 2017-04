Coreia do Norte condena EUA por ataque com mísseis a base aérea da Síria

14:59 · 08.04.2017 por Estadão Conteúdo

Coreia afirmou que o ataque é "uma clara invasão contra o Estado soberano" ( Foto: Reuters )

A Coreia do Norte condenou os Estados Unidos neste sábado por seus ataques com mísseis contra a Síria e disse que isso demonstra a necessidade de Pyongyang de fortalecer suas próprias defesas, incluindo o desenvolvimento de armas nucleares.

Em uma declaração, o Ministério das Relações Exteriores chamou o ataque de "uma clara invasão contra um Estado soberano" e "absolutamente inaceitável".

A declaração, realizada pela Agência Central de Notícias Coreana também disse que a nova administração norte-americana, do presidente Donald Trump, não é diferente dos governos dos EUA que atacaram países sem armas nucleares.

"Alguns dizem que este ataque militar norte-americano contra a Síria é uma ação de alerta que é dirigida a nós, mas não nos surpreende", afirmou.

A declaração foi a primeira reação da Coreia do Norte aos ataques dos EUA na sexta-feira em uma base aérea da Síria. Washington afirma que aeronaves do governo sírio decolaram e mais tarde derrubaram armas químicas em uma área controlada pelos rebeldes no norte da Síria, matando civis, incluindo mulheres e crianças.