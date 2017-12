Conselho de Segurança da ONU aprova novas sanções sobre a Coreia do Norte

16:47 · 22.12.2017 por Folhapress

O Conselho de Segurança da ONU aprovou, por unanimidade, nesta sexta-feira (22), novas sanções sobre a Coreia do Norte após seu último teste de míssil balístico intercontinental.

A resolução aprovada proíbe a exportação de aproximadamente 90% de produtos de petróleo refinado ao país asiático ao impor uma barreira de 500 mil barris por ano. Em uma mudança de última hora, a resolução exige ainda a repatriação de norte-coreanos que trabalhem no exterior dentro de 24 meses, em vez de 12 meses antes previstos.

O texto, redigido pelos EUA, também impõe uma barreira de exportação de petróleo cru à Coreia do Norte em 4 milhões de barris por ano. Os EUA também têm pedido que a China limite seu próprio suprimento de petróleo ao vizinho e aliado.

A resolução foi aprovada por 15 votos a favor e nenhum contra, afirmou o embaixador do Japão, país que atualmente presidente o Conselho de Segurança.

Em 29 de novembro, a Coreia do Norte testou com sucesso um novo míssil balístico intercontinental, colocando os EUA dentro do alcance de suas armas nucleares, cujas ogivas conseguiriam aguentar uma reentrada na atmosfera terrestre.

"[A resolução] Manda uma mensagem inequívoca a Pyongyang de que um desafio contínuo irá trazer mais punições e isolamento", afirmou a embaixadora dos EUA nas Nações Unidas, Nikki Haley após a votação.

Em novembro, a Coreia do Norte havia pedido o fim das "sanções brutais", dizendo que a rodada anterior de punições após seu sexto e mais poderoso teste nuclear, em 3 de setembro, havia constituído um genocídio.