Confira imagens das festas de ano-novo ao redor do mundo

20:45 · 31.12.2016 / atualizado às 20:51

Antes de chegar ao Brasil, a festa para celebrar o começo de 2017 já aconteceu em outros lugares do mundo, com direito a muitos fogos de artifício. Até mesmo antes da Nova Zelândia, já haviam entrado em 2017 algumas ilhas do Pacífico, como Samoa, Tonga e Kiribati, sendo este último o primeiro a celebrar o Ano-Novo. Outra metrópole que já entrou em 2017 é Sydney, na Austrália, com a tradicional queima de fogos na Ópera da cidade. Uma das últimas metrópoles a celebrar o Réveillon será Los Angeles, no oeste dos Estados Unidos, enquanto a derradeira festa de Ano-Novo será nove horas depois do fuso de Brasília, na Samoa Americana, território no Pacífico que pertence aos EUA.

