Começa operação de resgate de crianças presas em caverna na Tailândia

08:52 · 08.07.2018 por AFP

Os mergulhadores precisaram descansar entre as duas missões e colocar mais cilindros de oxigênio ao longo do percurso. Isto explica o intervalo no resgate ( Foto: Handout/Royal Thai Navy/AFP )

Autoridades tailandesas anunciaram que foi iniciada a operação de resgate dos 12 meninos e seu técnico presos em uma caverna inundada na Tailândia, onde estão há mais de duas semanas. Segundo as agências internacionais, autoridades informaram que a operação começou às 10h da manhã (horário local) - madrugada de domingo no Brasil-, tem previsão de durar de três a quatro dias a partir do resgate da primeira pessoa. Todos precisarão mergulhar para sair da gruta, que fica na província de Chiang Rai.

A única maneira de retirá-los de lá é navegando por passagens escuras e apertadas, cheias de água barrenta e correntes fortes, e também sem muito oxigênio. Um ex-SEAL da marinha tailandesa desmaiou fazendo o mergulho nesta sexta-feira e morreu.

13 mergulhadores

Narongsak Osatanakorn, governador da província, afirmou que 13 mergulhadores estrangeiros e cinco locais participarão da operação de salvamento. Cada menino será acompanhado por dois mergulhadores, enquanto são gradualmente resgatados do local.

Dezenas de mergulhadores chegaram à caverna de Tham Luang na manhã de domingo, e as autoridades montaram lonas bloqueando a área de operação.

Na noite deste sábado (8), foi pedido que jornalistas e familiares deixassem a área ao redor da entrada da caverna e, segundo o jornal britânico The Guardian, a medida aconteceu para facilitar a operação de resgate.

Chuvas pesadas

Autoridades tailandesas disseram no sábado (7) que estão preocupadas que as pesadas chuvas previstas para os próximos dias, que podem tornar o trabalho ainda mais difícil.

Por isso, afirmaram que podem ser obrigados a resgatar rapidamente os garotos e o técnico da caverna, antes que o local fique inundado.

Os meninos, com idades entre 11 e 16 anos, e seu técnico, de 25 anos, ficaram presos no dia 23 de junho, quando foram visitar o local. Devido a chuva, porém, acabaram presos em uma área remota da caverna, que só pode ser acessada por mergulhadores.