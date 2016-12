Clientes nos EUA se vingam de motorista que estacionou em duas vagas

13:58 · 23.12.2016

Condutor folgado deve ter tido dificuldade para sair do estacionamento - Foto: Reprodução

O desrespeito às regras de convivência, em muitos casos, acaba gerando reações inusitadas. Foi o que aconteceu em Biddeford, no Maine, nos Estados Unidos.

Um motorista estacionou ocupando duas vagas no supermercado Walmart na cidade. Só que ele não esperava pela reação dos clientes, que decidiram cercar o veículo com carrinhos de compra para dificultar a saída do motorista folgado.

“Eu estava indo comprar alguns presentes de última hora com meu pai, quando vi que o carro estava sobre a linha amarela e cheio de carrinhos em volta. Esse cara recebeu uma lição”, escreveu Matthew Mills, em seu Facebook. A imagem viralizou pelo mundo todo.

Milss ainda afirmou que procurou alguns funcionários do supermercado para saber se eles reconheciam o veículo. “Eles me disseram que era de um outro funcionário que estacionou assim por causa do gelo”, disse. “Eu acho que eles se sentiram estúpidos [com essa justificativa], porque estava fazendo 7ºC e não estava nevando”, completou.