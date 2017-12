Chinês filma a própria morte ao tentar acrobacia no alto de arranha-céu

13:16 · 12.12.2017 / atualizado às 13:52

Wu Yongning tinha mais de um milhão de seguidores e 300 vídeos ( Foto: Reprodução )

O blogueiro chinês Wu Yongning, de 26 anos, sem querer acabou filmando a própria morte. Wu era famoso na internet por fotos e vídeos em que fazia acrobacias no alto de arranha-céus. Durante uma dessas performances, enquanto fazia exercícios de barra fixa no alto de um prédio de 62 andares, o blogueiro não conseguiu retornar ao terraço, perdeu a força e caiu.

O vídeo foi gravado por uma câmera que Wu havia posicionado do outro lado do prédio. As imagens do acidente começaram a circular nas redes sociais nesta semana, após a divulgação da morte do jovem, ocorrida no dia 8 de novembro. Na ocasião, o corpo de WU foi encontrado por um limpador de janelas.

De acordo com O Globo, Wu tinha mais de um milhão de seguidores e 300 vídeos. Na plataforma 'Volcano', onde internautas pagam pelos vídeos que gostam, o jovem já havia ganhado mais de R$ 39 mil. Wu Yongning começou a fazer vídeos para ajudar a família, que é muito pobre.

As autoridades locais investigam o caso como um acidente.