Chilenos votam em disputada eleição para escolher novo presidente

17:28 · 17.12.2017 / atualizado às 17:33 por Estadão Conteúdo

Os chilenos vão decidir neste domingo (17) quem será o seu novo presidente em uma disputa apontada como uma das mais incertas da história do país. São quase 43 mil mesas receptoras de voto, que vão trabalhar até às 19h, no horário de Brasília. A estimativa é que os primeiros resultados sejam divulgados por volta das 19h30 (20h30 no horário de Brasília).

Há menos de um mês, a vitória de Sebastián Piñera na eleição presidencial do Chile parecia certa. Ele teve 36% dos votos, mas seu maior rival não foi Alejandro Guillier, que teve 22% dos votos, mas a abstenção, que chegou a 46%. A batalha agora é para tirar do sofá os chilenos que não votaram. Desde que o voto deixou de ser obrigatório no país, em 2012, o índice de abstenção só aumenta. No primeiro turno, foi recorde: dos 14 milhões de chilenos habilitados a votar, apenas 6,7 milhões compareceram às urnas.

"Será a eleição com maior incerteza na história do Chile", disse Pepe Auth, deputado liberal e especialista eleitoral.