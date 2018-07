Chile em alerta por explosão e sismo em vulcão de Chillán

14:15 · 15.07.2018 / atualizado às 14:22 por AFP

Vulcão Nevados de Chillán, no Chile, em abril ( Foto: AFP )

O complexo vulcânico Nevados de Chillán registrou uma explosão e um sismo de magnitude 3,7 e as autoridades alertaram que a atividade vulcânica pode se intensificar.

A explosão deste sábado (14) se soma a outra registrada na sexta-feira, o que "sugere que o sistema vulcânico pode aumentar seu nível de atividade", alerta o Serviço Nacional de Geologia e Mineração (Sernageomin) em um relatório.

Situado 420 km ao sul de Santiago, na região do Biobío, este complexo formado por 18 vulcões está em alerta desde 31 de dezembro de 2015. Em 6 de abril passado, as autoridades aumentaram o nível a laranja.

As autoridades não descartam que se houver novas explosões com energia similar ou maior à das registradas, isso possa derivar em um "aumento no nível de alerta".

Círculo de fogo

O colosso de 3.216 metros de altura é um dos mais ativos do país, e sua última grande erupção foi registrada em 1973. O Chile, em pleno Círculo de Fogo do Pacífico, conta com cerca de 90 vulcões potencialmente ativos ou que tiveram atividade nos últimos 10.000 anos.

Um total de 45 deles são monitorados pelo Sernageomin, que acompanha a atividade do Chillán em tempo real 24 horas por dia.