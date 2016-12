Chile é atingido por terremoto e alerta de tsunami é emitido

Um terremoto de 7.6 graus na escala Richter atingiu neste domingo (25) o sul do Chile e provocou um alerta de tsunami em cinco regiões, sem quaisquer vítimas ou dados relatados, indicou o Escritório Nacional de Emergência (Onemi).

O terremoto ocorreu às 11h22 local (12h22 de Brasília) 67 km a noroeste da cidade de Melinka, na Ilha de Chiloé, localizada em frente à costa da região de Los Lagos (1.021 km ao sul de Santiago) a uma profundidade de 20 km, segundo Onemi.

"Um alerta de tsunami foi decretado para a área costeira das regiões afetadas e o Onemi pediu a evacuação das áreas costeiras da Região dos Lagos, bem como das praias nas regiões de Biobio, La Araucanía, Los Ríos e Aysén", indicou a agência.

A presidente do Chile, Michelle Bachelet, se manifestou em sua conta no Twitter sobre o terremoto. "Muita força e ânimo aos compatriotas afetados pelo terremoto em Chiloé e outras zonas do sul", declarou.



Em entrevista coletiva, o diretor do Escritório Nacional de Emergência do país, Ricardo Toro, afirmou ainda que cerca de 4 mil pessoas abandonaram a região costeira após alerta de tsunami, mas o estado de precaução já foi reduzido.







"O terremoto nos pegou de surpresa quando estávamos tomando café da manhã e imediatamente saímos de casa pelo risco de tsunami", relatou à televisão chilena um homem que escapou com sua família para áreas mais elevadas.