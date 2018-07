Cearense internado em clínica na Rússia retorna ao Brasil após mais de 20 dias

18:02 · 09.07.2018 / atualizado às 20:00

Foto: Arquivo Pessoal

Depois de mais de 20 dias internado em uma clínica psiquiátrica em São Petersburgo, na Rússia, o cearense Leonardo Pestana está voltando ao Brasil. Acompanhado da mãe, Fátima Pestana, os dois devem chegar nesta terça-feira (9), em Fortaleza.

"O Léo está bem, graças a Deus. Estamos voltando para casa", comentou Fátima para reportagem do Diário do Nordeste, na tarde desta segunda-feira (9).

Fátima embarcou na semana passada para o País, com o objetivo de buscar o filho e trazer de volta ao Ceará. Durante todo o tempo em que Leonardo ficou internado, a clínica russa ficou adiando os prazos para conceder a alta médica do cearense. O consulado do Brasil em São Petersburgo acompanhou o caso e foi a ponte de informação entre o jovem, que é formado em Engenharia Ambiental, e a família que estava no Brasil.

Relembre o caso

No dia 16 de junho, Leonardo estava retornando ao Brasil, quando foi detido pelas autoridades russas no aeroporto e encaminhado para a clínica psiquiátrica. O hospital alegava que o jovem estava tendo "surtos" e se recusou a liberá-lo para voltar ao Brasil.

Familiares e amigos do engenheiro se mobilizaram para trazer Leonardo de volta. Nas poucas vezes que Fátima conseguiu falar com o filho, ela teve certeza que ele estava bem e que, se precisasse de cuidados, deveria ser junto à família e em casa.