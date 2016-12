Casa Branca diz que Obama e Trump tiveram conversa positiva nesta quarta

23:00 · 28.12.2016 por Estadão Conteúdo

Nesta quarta-feira, Trump disse, em seu perfil no Twitter, que a transição de poder nos EUA não estava indo bem e que a culpa disse era de Obama ( Foto: AFP )

O porta-voz da Casa Branca, Eric Schultz, disse que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, se comprometeu a continuar conversando com o presidente eleito do país, Donald Trump, mesmo após Trump acusar Obama de lançar "barreiras" para a transição de poder.

Nesta quarta-feira, Obama, que está em férias no Havaí, conversou com Trump. Segundo Schultz, a conversa foi "positiva" e focada em "continuar com uma transição eficaz".

Segundo o porta-voz, outras conversas de Obama com Trump foram positivas desde que o republicano ganhou as eleições, em 8 de novembro. Ele disse que Obama e Trump concordaram que suas equipes irão continuar trabalhando juntas até o dia da posse do bilionário, em 20 de janeiro.

Nesta quarta-feira, Trump disse, em seu perfil no Twitter, que a transição de poder nos EUA não estava indo bem e que a culpa disse era de Obama. Trump também discordou da decisão do presidente americano de se abster da votação no Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre os assentamentos de Israel.