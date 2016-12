Carrie Fisher, a princesa Leia de 'Star Wars', morre aos 60 anos

15:13 · 27.12.2016 / atualizado às 18:10

Carrie Fisher na pré-estréia mundial de seu último filme, 'Star Wars: O Despertar da Força', em dezembro de 2015 ( Foto: AFP )

A atriz Carrie Fisher morreu na manhã desta terça-feira (27). A artista estava internada desde a última sesta-feria (23), quando sofreu um ataque cardíaco durante um voo de Londres a Los Angeles, nos Estados Unidos. Na ocasião ela chegou a ser levada por paramédicos para o hospital UCLA Medical Center após o avião pousar no aeroporto LAX.

Fisher tinha 60 anos e ficou mundialmente conhecida por sua atuação como a princesa Leia em quatro filmes da saga “Star Wars”. O mais recente deles, "O Despertar da Força", foi lançado em 2015.

Trajetória

Carrie Frances Fisher nasceu em Los Angeles em 21 de outubro de 1956. Filha do cantor Eddie Fisher e da atriz Debbie Reynolds, o primeiro trabalho no cinema foi com "Shampoo", de 1975. Dois anos depois, ela estrelou Star Wars – Episódio IV: Uma Nova Esperança, papel que a imortalizaria na história da cultura pop. A Princesa Leia apareceu também nos Episódios V, VI, VII.

Além de imortalizar a Princesa Leia, Fisher participou de filmes como "Irmãos Cara de Pau, "Hannah e suas Irmãs, "Harry & Sally: Feitos um Para o Outro" e "As Panteras".

Vida pessoal

A vida pessoal da artista foi marcada pelo abuso de álcool e drogas. Em uma entrevista à BBC, em 2002, Fisher disse que as drogas atenuavam os efeitos de seu transtorno bipolar e que as substâncias a faziam “se sentir normal”. Nos últimos anos tornou-se uma ativista na conscientização da saúde mental.

Fisher também teve uma carreira como escritora. O primeiro livro foi "Postcards from the Edge" (1987), um romance com elementos autobiográficos que contava a história de uma atriz que passava por uma overdose. O livro foi adaptado para as telonas em 1990, com o nome "Lembranças de Hollywood".

Seus outros livros foram "Surrender in Pink", "Dellusions of Grandma", "Hollywood Moms", "The Best Awful There Is", "Wishful Drinking" e "Shockaholic".

O único livro publicado no Brasil é "Memórias da Princesa – Os Diários de Carrie Fisher", de 2016, no qual ela conta cobre o que viveu durante as gravações de Star Wars, além da relação com os colegas de trabalho.