Candidato à presidência da França, François Fillon é atingido por pacote de farinha

18:29 · 06.04.2017 / atualizado às 18:30

Surpreendido com a farinha arremessada por um jovem, Fillon ficou com o rosto completamente branco ( AFP )

O candidato conservador à presidência da França, François Fillon, foi atingido por um pacote de farinha nesta quinta-feira (6), durante um comício na cidade de Estrasburgo, no nordeste do país. O fato aconteceu no momento em que o político cumprimentava seus apoiadores, pouco antes de discursar.

Surpreendido com a farinha arremessada por um jovem, Fillon ficou com o rosto completamente branco, deixando todos os presentes surpresos. O agressor foi rapidamente neutralizado por seguranças e, segundo o canal "BFMTV", teria se infiltrado na área após se passar por um apoiador do político, já que usava uma camisa com o nome de Fillon.

O candidato conservador é alvo de críticas na França após ter sido acusado em uma investigação judicial por um caso de desvio de fundos públicos na atribuição de empregos supostamente fictícios a sua mulher e a dois de seus cinco filhos. Ele se diz inocente.