Canadá identifica suspeitos de ataque; atirador se entregou à polícia

15:01 · 30.01.2017

Atentado a tiros contra uma mesquita em Québec, no Canadá, deixou pelo menos seis mortos e oito feridos na noite desse domingo (29) ( Foto: AFP )

As autoridades do Canadá identificaram nesta segunda-feira (30) os dois suspeitos conectados ao atentado a tiros contra uma mesquita em Québec, que deixou pelo menos seis mortos e oito feridos na véspera.

Segundo Isabelle Ferland, funcionária de uma corte em Québec, os suspeitos foram identificados como Alexandre Bissonnette e Mohamed el Khadir. A polícia informou que um dos suspeitos foi detido no local do ataque, enquanto o outro havia fugido da mesquita, mas ligou em seguida para as autoridades a fim de se entregar e foi detido. As vítimas do ataque têm entre 35 e 70 anos de idade.

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, condenou o atentado. "Condenamos este ataque terrorista contra os muçulmanos em um centro de culto e refúgio", afirmou Trudeau em um comunicado.

Nesta segunda, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, telefonou para Trudeau para expressar condolências pelo ataque. O republicano também se disponibilizou para oferecer ajuda às autoridades canadenses, caso seja necessário.

O papa Francisco disse estar rezando pelas vítimas do atentado. "O Santo Padre condena firmemente a violência que provoca tanto sofrimento e roga ao Senhor pela dádiva do respeito mútuo e da paz", disse um comunicado do Vaticano.

O ataque aconteceu após o Canadá prometer abrir suas portas aos muçulmanos e refugiados, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto que suspende a entrada dos refugiados e cidadãos de sete países de maioria muçulmana, o que provocou o caos nas viagens e indignação no mundo.