Câmbio poderá ser facilitado para mercados emergentes

17:19 · 15.10.2017 por Estadão Conteudo

Urjit Patel afirmou que existe uma forte assimetria na forma como bancos centrais disponibilizam moeda no mundo ( Foto: Divulgação )

O presidente do Banco da Reserva da Índia, Urjit Patel, afirmou que os principais bancos centrais do mundo devem ampliar sua rede de linhas de swap cambial, leilão de linha e venda direta de dólares, para mercados emergentes, alegando que uma espécie de "apartheid" na provisão de moedas estrangeiras prejudica os esforços para combater a instabilidade financeira.

A declaração foi feita durante seminário em Washington com líderes de autoridades monetárias e ministros das finanças do mundo. Patel disse que há uma "forte assimetria" na maneira como bancos centrais disponibilizam moeda no mundo.

Tais linhas de swap cambial ficaram mais populares desde o estouro da crise financeira e passaram a ser usadas como importantes ferramentas para estabilizar sistemas financeiros, permitindo que bancos em dificuldades tenham acesso a dólares, euros e outras divisas.

Mercados emergentes foram amplamente excluídos deste fluxo, disse Patel, tornando-os dependentes de grandes reservas internacionais em moeda estrangeira para estabilizar suas economias diante de grandes movimentos de capital. "Chegou o momento de interromper essa abordagem sectária", afirmou o presidente do Banco da Reserva da Índia. Fonte: Dow Jones Newswires.