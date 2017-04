Bombardeio na Síria deixa ao menos 15 mortos e dezenas de feridos

11:56 · 08.04.2017 / atualizado às 13:50 por Folhapress

Destruição após a Batalha de Aleppo, que terminou em 22 de dezembro de 2016 com a tomada total da cidade pelo regime sírio. Todos cometeram crimes de guerra, de acordo com um relatório da Comissão Internacional das Nações Unidas sobre a Síria. ( Foto: AFP )

Ao menos 15 civis, incluindo quatro irmãos, morreram neste sábado (8) em um bombardeio lançado aparentemente pela coalizão internacional próximo a Raqqa, o principal reduto da facção terrorista Estado Islâmico (EI) na Síria, afirmou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

O ataque aéreo ocorreu em Hanida e outras 17 pessoas ficaram feridas. Segundo, o OSDH os números podem aumentar já que alguns feridos estão em estado crítico.

O bombardeio pode ter sido realizado pela coalizão anti-extremista liderada pelos Estados Unidos na Síria e no Iraque, acrescentou o OSDH, que em cada ocasião tenta determinar os autores dos bombardeios em função do tipo de avião, da técnica de voo ou da munição utilizada.

Hanida está localizada a cerca de 30 km a oeste de Raqqa e as Forças Democráticas Sírias (FDS), uma aliança curdo-árabe apoiada pela coligação, tentam se apoderar dela.

As FDS estão concentradas atualmente na conquista da cidade de Tabqa (40 km a oeste de Raqqa, no norte da Síria), em cujo setor foram registrados combates no sábado, segundo o OSDH.

