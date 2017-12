Bomba mata sete civis em estrada no Afeganistão

12:00 · 24.12.2017 por Estadão Conteúdo

A explosão matou sete civis e deixou outros três feridos ( Foto: Wakil Koshar/ AFP )

A explosão de uma bomba em uma estrada matou sete civis neste domingo (24) na província de Helmand, no Afeganistão, disseram autoridades. Haji Salam Khan, membro do conselho provincial, informou que a explosão matou sete civis e feriu outros três. O porta-voz do governador provincial, Omar Zwak, confirmou o ataque, mas não indicou o número de vítimas. Ninguém reivindicou responsabilidade pelo ataque.

Em outra localidade do Afeganistão, um morteiro atingiu um mercado na província oriental de Logar, matando três civis, durante uma batalha entre as forças de segurança afegãs e os talebans, disse o porta-voz do governador da província, Salim Saleh. Segundo ele, outras sete pessoas ficaram feridas e uma investigação foi aberta para determinar se o projétil foi disparado por forças de segurança ou insurgentes.