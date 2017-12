Boca de urna aponta vitória de ex-presidente Sebastián Piñera no Chile

19:48 · 17.12.2017 / atualizado às 19:54 por Folha Press

Partidários de Piñera comemoram o resultado não oficial na sede do partido, em Santiago. Foto: AFP/Martin Bernetti

Segundo pesquisa de boca de urna da rádio Bio-Bio, o ex-presidente de centro-direita Sebastián Piñera ganhou as eleições para a Presidência do Chile neste domingo (17). A sondagem mostra que o ex-presidente com 54,60% dos votos, contra 45,40% de seu rival, o candidato governista de centro-esquerda, Alejandro Guillier.

Enquanto isso, até as 20h de domingo (horário de Brasília), a contagem oficial do Servel (Serviço Eleitoral do Chile) mostrava também Piñera à frente (54,03%), contra 45,09% do centro-esquerdista Alejandro Guillier.