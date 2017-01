Bebê é internado após usar filtro solar da Peppa Pig

13:30 · 04.01.2017 por Estadão Conteúdo

Um bebê de 3 meses ficou três dias internado na Austrália após sua mãe aplicar protetor solar da Peppa Pig. A criança, que apresentou erupções na pele, não foi exposta ao sol, segundo o relato da mãe no Facebook. Jessie Swan disse que usou um produto de fator 50 fabricado por uma ONG que oferece informações sobre o câncer.

A Academia Americana de Pediatria recomenda o uso de protetor solar em crianças a partir dos 6 meses.

Além do relato, Jessie postou uma foto do bebê com manchas avermelhadas no tórax, nos braços e no rosto. A organização se posicionou na página da australiana e informou que os protetores solares infantis que produz são formulados para as peles mais delicadas e que todos os produtos passam por rigoroso controle de qualidade.

ONG responde

A ONG informou, no entanto, que, pelo fato de haver diferentes tipos de pele, reações individuais podem ocorrer e é necessário fazer um teste de sensibilidade antes de fazer uso do produto. Em fevereiro do ano passado, a Academia Americana de Pediatria publicou uma série de dicas sobre como proteger as crianças do sol, que incluía evitar o protetor solar em bebês com menos de 6 meses.

De acordo com a entidade, uma pequena quantidade pode ser aplicada no rosto e na palma das mãos apenas se não for possível evitar o sol, mas que o ideal é usar roupas com mangas compridas e chapéus para proteger os bebês.