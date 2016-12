Avião de carga cai na Colômbia e deixa 5 mortos; uma pessoa sobrevive

08:21 · 21.12.2016 / atualizado às 18:51

Equipes socorristas conseguiram salvar duas pessoas com vida, mas apenas uma conseguiu ter o quadro estabilizado, enquanto a outra faleceu

Um avião de cargas modelo Boeing 727, da empresa Aerosucre, caiu na Colômbia, na noite da última terça-feira (20), e deixou 5 tribulantes do vôo mortos. Apenas uma pessoa sobreviveu ao acidente e se encontra em quadro estável, no hospital.

Segundo a Aeronáutica Civil, da Colômbia, o avião, de matrícula HK-4544, decolou de Puerto Carreño e tinha como destino Bogotá, em um vôo doméstico. Entretanto, três minutos após a decolagem do Aeroporto Germán Olano, a aeronave caiu, próximo à fronteira com a Venezuela, em uma área conhecida como As Fazendas. A causa do acidente está sendo apurada.

Morreram o capitão Jaime Catillo, o copiloto Mauricio Guzmán, o engenheiro de vôo Pedro Duarte, o despachador Felipe Vargas e o operador de empilhadeira Nelson David Rojas, de acordo com informações da Aeronáutica. Uma das vítimas chegou a ser socorrida com vida, mas faleceu ao chegar no hospital.

O único sobrevivente foi o técnico de vôo Diego Armando Vargas Bravo, que foi salvo e transferido com urgência ao hospital San Juan de Dios, em Puerto Carreño, onde teve o quadro estabilizado. Ele será transferido para Bogotá em um avião da Força Aérea Colombiana.

VÍDEO: moradores filmam queda do avião e resgate ao único ferido

Segundo acidente aéreo na Colômbia em um mês

Há menos de um mês, no dia 29 de novembro, um avião que levava a delegação da Chapecoense caiu em Medellín, matando 71 pessoas, entre tripulantes e passageiros. Esse acidente ficaria conhecido como a maior tragédia do esporte e do jornalismo esportivo brasileiros, vitimando a delegação do time de futebol Chapecoense e 22 jornalistas que iam cobrir a final da Copa Sul-Americana. Confira especial sobre a tragédia.