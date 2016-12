Autoridades revelam que preso pode não ser responsável por ataque em Berlim

13:50 · 20.12.2016 / atualizado às 13:52 por Folhapress

O procurador alemão Peter Frank afirmou, nesta terça-feira (20), que o suspeito preso "pode não ser o responsável ou pertencer ao grupo de responsáveis" pelos atropelamentos na feira de Natal em Berlim. Segundo Frank, os investigadores tratam o ataque como ato de terrorismo, embora ninguém tenha assumido a responsabilidade. Ele disse ainda que não está claro se foi um criminoso ou se foram vários.

O procurador afirmou que o método usado é semelhante ao do ataque realizado em Nice, em julho, e ao "modus operandi" usado por grupos extremistas islâmicos.

Mais cedo, o presidente da polícia de Berlim, Klaus Kandt, também disse ainda ser "incerto" de que o paquistanês seria o motorista. Em sua conta no Twitter, a polícia da cidade confirmou que o suspeito havia negado envolvimento com o ataque. "Portanto estejam particularmente alerta", diz a postagem.

"Temos o homem errado", afirmou um chefe sênior da polícia ao jornal alemão Die Welt. "O verdadeiro autor ainda está armado, foragido e pode causar novos danos", disse a fonte, segundo o jornal.

"Há muito que ainda não sabemos", disse a chanceler alemã Angela Merkel durante uma entrevista coletiva durante a manhã. "Será especialmente difícil de aguentar isso se for confirmado que a pessoa que cometeu esse ato é alguém que procurou asilo e proteção."

Houve outros 48 feridos. Um deles era um polonês que foi encontrado no assento do motorista do caminhão, com um ferimento causado por arma de fogo.

O suspeito de ter atropelado o público do mercado natalino é um refugiado nascido em 1993 no Paquistão.