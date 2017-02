Autor de ataque ao Museu do Louvre se recusa a falar com investigadores

12:27 · 05.02.2017 por Folhapress

O suspeito avançou contra uma patrulha de quatro militares, gritando "Alá é o maior!" ( Foto: AFP )

O autor do ataque a militares no Museu do Louvre, em Paris foi interrogado neste domingo (5) pela primeira vez na sua cama de hospital, mas se recusou a falar com os investigadores.

As autoridades continuam tentando determinar formalmente a identidade do agressor, que poderia ser Abdalá El Hamahmy, egípcio de 29 anos que chegou a França há uma semana com visto de turista.

O suspeito "se recusa por enquanto a falar com os investigadores", indicou uma fonte judicial, acrescentando que o indivíduo será interrogado de novo no domingo à tarde.

O agressor foi hospitalizado com ferimentos graves após ter sido baleado na barriga por um soldado, mas seu estado melhorou no sábado (4), e os médicos consideraram que os interrogatórios eram "possíveis".

Na sexta-feira (3) de manhã, o suspeito, portando dois facões de 40 centímetros, avançou contra uma patrulha de quatro militares, gritando "Alá é o maior!".

Ele feriu levemente na cabeça um dos militares, e, em seguida, lançou-se sobre outro, que caiu no chão. Um dos soldados tentou deter o agressor sem usar a arma, mas acabou efetuando quatro disparos, que o deixaram gravemente ferido.

Na sexta-feira, o Museu do Louvre -o mais visitado do mundo- ficou fechado, mas foi reaberto no sábado.

Neste domingo, permanecem muitas questões sem resposta. Entre elas, saber se o homem hospitalizado é de fato El Hamahmy, e quais são as motivações deste jovem, formado em direito e gerente de vendas em uma empresa dos Emirados Árabes Unidos.

Um série de atentados jihadistas na França causaram 238 mortes entre 2015 e 2016, e o país vive sob um regime excepcional de estado de emergência há 15 meses.