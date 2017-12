07:31 · 21.12.2017 / atualizado às 08:31 por Folhapress

Um homem dirigindo um carro atropelou pedestres e deixou ao menos 19 feridos em uma movimentada rua de Melbourne, na Austrália, na tarde desta quinta-feira (21), horário local. A polícia prendeu o motorista e disse o ato não foi um acidente, mas um "ato deliberado".

Um outro homem também foi detido, mas não se sabe se ele estava dentro do carro usado no ataque. Diversos feridos estão em estado grave, incluindo uma criança. A polícia australiana disse ainda não saber os motivos do ataque.