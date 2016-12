Atriz Carrie Fisher morre aos 60 anos

15:13 · 27.12.2016 / atualizado às 15:19

Carrie Fisher na pré-estréia mundial de seu último filme, 'Star Wars: O Despertar da Força', em dezembro de 2015 ( Foto: AFP )

Eternamente lembrada como a princesa Leia da saga Star Wars, a atriz Carrie Fisher morreu nesta terça-feira (27), aos 60 anos. A informação foi confirmada por Simon Hall, porta-voz da família: "É com uma grande e profunda tristeza que Billie Lourd confirma que sua amada mãe, Carrie Fisher, faleceu às 8h55 desta manhâ".

Fisher estava dentro de um avião no último dia 23 de dezembro, quando sofreu um ataque cardíaco e teve que passar por uma ressuscitação cardiorespiratória. Os atendentes do voo fizeram um procedimento de emergência e a levaram para o hospital assim que a aeronave pousou. Quatro dias depois, no entanto, a atriz não resistiu e faleceu.