Atirador mata cinco e fere oito no aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida

16:10 · 06.01.2017 / atualizado às 18:06 por Estadão Conteúdo/Folhapress/Redação DN

Passageiros se aglomeram na pista do Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale após atirador abrir fogo no local ( Foto: AFP )

Tiros foram disparados no Aeroporto Internacional Fort Lauderdale, na Flórida, na tarde desta sexta-feira (6). Autoridades policiais dizem que há pelo menos cinco mortos e oito feridos.

De acordo com a prefeita do condado Broward County, o incidente foi provocado por um atirador. As autoridades aeroportuárias informaram que o incidente ocorreu no terminal 2, próximo às esteiras de retirada de bagagem.

sozinho, mas ainda não se sabe motivação. Segundo a CNN , a polícia confirmou que o atirador detido agiu, mas ainda não se sabe

Mais cedo, imagens de TV mostraram passageiros correndo para se proteger, outros gritavam pedindo ajuda. Tanto a NBC News quanto a CNN relataram que o homem armado foi levado sob custódia.

Todos os serviços do aeroporto foram suspensos. As decolagens foram canceladas e só tiveram autorização para pousar aviões que já estavam próximos do aeroporto, enquanto os demais foram desviados.

