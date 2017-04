12:56 · 07.04.2017 por Estadão Counteúdo

O ministério de Relações Exteriores da Síria afirmou que o ataque químico que matou dezenas de pessoas no país foi uma "ação premeditada para justificar o ataque dos Estados Unidos ao exército sírio".

O órgão descreveu o ataque aéreo norte-americano que atingiu a base síria de Shayrat, na província de Homs, uma "flagrante agressão".

De acordo com o comunicado do governo sírio, o real objetivo do ataque dos EUA é "enfraquecer o poder do exército do país, que luta contra grupos terroristas".